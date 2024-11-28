Icardi Wanda Nara'yı Çabuk Unuttu: Yeni Aşkı Ortaya Çıktı

Galatasaraylı Mauro Icardi, Wanda Nara'dan ayrılmasının ardından hemen yeni bir aşka yelken açtı. Icardi'nin güzel avukatla aşk yaşadığı iddia edildi.

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Icardi Wanda Nara'yı Çabuk Unuttu: Yeni Aşkı Ortaya Çıktı

Çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen GalatasarayMauro Icardi, ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara’yı çabuk unuttu. Boşanma aşamasındaki Icardi’nin yeni bir sevgilisi olduğu iddia edildi.

İtalya’da yayın yapan Corierre della Sera'nın haberine göre, Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma davasını takip eden ceza avukatı Angela Burgos ile Arjantinli yıldız arasında yeni bir aşkın doğduğu öne sürüldü.

Icardi Wanda Nara'yı Çabuk Unuttu: Yeni Aşkı Ortaya Çıktı - Resim : 1

Wanda Nara, Icardi’den ayrılmasının ardından rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı. Wanda Nara’nın yeni aşkı Icardi’yi çılgına çevirmişti. İkili arasındaki ayrılık boşanma aşamasına ulaşmıştı.

İkili arasındaki çekişme tüm dünyada da ilgi gördü.

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