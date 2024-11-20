Ünlü Çift Arasında Sular Durulmuyor... Icardi'den Şoke Eden 'Wanda Nara' Paylaşımı: 'Beni Taciz Etti'

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

'2 SAAT BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ'

Arjantinli futbolcu, Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü.

Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaştı.

WANDA NARA'DAN YANIT: YALNIZ DEĞİLDİM

Icardi'nin bu paylaşımlarının ardından Wanda Nara'dan cevap geldi. Kendisi de bir video paylaşan Nara, "Avukatlara önceden uyarıyla; Gönüllü olarak ona verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı. Wanda Nara, paylaşımına "Yalnız değildim" notunu düştü.