Fenerbahçe'ye İki Yıldızından İyi Haber

Fenerbahçe’ye iki yıldızından iyi haber geldi. Sakatlıklarını tamamen atlatan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı.

İrfan Can ve Cengiz’in Kayserispor karşılaşmasında sahada olup olmayacağı ise halen belirsizliğini koruyor.

Yıldız isimlerle ilgili son karar, Kayserispor maçı hazırlıklarının ardından verilecek.