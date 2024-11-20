Fenerbahçe'ye İki Yıldızından İyi Haber

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'den iyi haber geldi. Yıldız isimler sakatlıklarını tamamen atlattı.

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Fenerbahçe'ye İki Yıldızından İyi Haber

Fenerbahçe’ye iki yıldızından iyi haber geldi. Sakatlıklarını tamamen atlatan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı.

İrfan Can ve Cengiz’in Kayserispor karşılaşmasında sahada olup olmayacağı ise halen belirsizliğini koruyor.

Yıldız isimlerle ilgili son karar, Kayserispor maçı hazırlıklarının ardından verilecek.

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İrfan Can Kahveci Cengiz Ünder Fenerbahçe
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