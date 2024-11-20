At Yarışlarına VAR Geliyor

TJK Başkanı Serdal Adalı futbolda uygulanan video yardımcı hakem sisteminin yarışlara da entegre edileceğini duyurdu. Veliefendi’ye kurulacak VAR odasında 1 yabancı başkomiser ve 2 Türk hakem futboldaki gibi yarışları inceleyecek.

At Yarışlarına VAR Geliyor

TJK TV ve TAY TV ortak yayınına katılan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, at yarışlarına futboldaki gibi ‘VAR’ sistemi getireceklerini açıkladı.

At Yarışlarına VAR Geliyor - Resim : 1

VELİEFENDİ'YE VAR ODASI KURULACAK

Adalı, Veliefendi Hipodromu’nda tıpkı Riva’daki VAR odası kurulacağını belirtti.

TJK Başkanı 1 yabancı başkomiser ve 2 Türk hakemin bu odada futboldaki gibi yarışları inceleyeceğini, yarışlardaki faul veya sonucu etkilediği düşünülen protesto denilen itirazlarda görüş belirteceğini ancak nihai kararı Mahali Yarış Komiserler Kurulu’nun vereceğini açıkladı.

At Yarışlarına VAR Geliyor - Resim : 2

BAŞINDA YABANCI KOMİSER OLACAK

Yabancı başkomiserin yarışları yurt dışından mı yoksa Türkiye’de yaşayıp Veliefendi Hipodromu’ndan mı izleyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

KARTEPE’YE TRİBÜN YAPILACAK

Adalı, halen tribünü olmadan faaliyet yürüten Kocaeli Kartepe Hipodromu’nun, yarışlara 4 ay ara verilmek suretiyle modern bir tribüne kavuşturulacağını da müjdeledi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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