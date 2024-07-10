Londra'da Korkunç Cinayet: BBC Yorumcusu, Eşi ve Kızları Arbaletle Öldürüldü

Londra'nın kuzeybatısındaki Bushey kasabasında yaşanan trajik olayda, BBC at yarışı yorumcusu John Hunt'ın eşi Carol Hunt ve iki kızı, salı günü arbaletle öldürüldü. Polis kan donduran olay hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Londra'da Korkunç Cinayet: BBC Yorumcusu, Eşi ve Kızları Arbaletle Öldürüldü

BBC at yarışı yorumcusu John Hunt'ın eşi ve iki kızı, salı günü Londra'nın kuzeybatısındaki Bushey kasabasındaki evlerinde arbaletle öldürüldü.

Dailymail'in haberine göre yetkililer, 25, 28 ve 61 yaşlarındaki üç kurbanı, salı akşamı saat 20:00 civarında Londra'nın kuzeybatısındaki Bushey kasabasındaki evlerinde ağır yaralı halde buldu. Hunt, eşi ve kızları maalesef olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Londra'da Korkunç Cinayet: BBC Yorumcusu, Eşi ve Kızları Arbaletle Öldürüldü - Resim : 1

Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Hunt'ın kızı Louise Hunt'ın eski erkek arkadaşı 26 yaşındaki Kyle Clifford için arama emri çıkardı.

Polis, baş şüpheli Clifford'a teslim olması ve halka da şüpheliye yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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