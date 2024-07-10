ABD'deki Türklerden Başkan Biden'a mektup

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), ABD Başkanı Joe Biden'a mektup gönderdi. Mektupta Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye konusunda yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına tepki gösterildi.

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ABD'deki Türklerden Başkan Biden'a mektup

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndererek, bazı Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye konusunda yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına tepki gösterdi. Mektup, ABD vatandaşları ve TASC üyeleri tarafından kaleme alındı.

Temsilciler Meclisi üyeleri Christoper Smith ve Lloyd Doggett'in, bazı üyeleri yanlış yönlendirerek bir mektup hazırlattığı kaydedilen mektupta, 300'den fazla üyenin dezenformasyon kampanyasına katılmadığına işaret edildi.

Mektupta, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üyesi Türkiye'nin, aynı zamanda NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip olduğu vurgulandı. Türkiye'nin insani yardım misyonlarında öncü rol oynadığı belirtilen mektupta, yine dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu ifade edildi.

FETÖ ÇARPITMALARINA TEPKİ

Smith'in FETÖ üyelerine yönelik ceza davalarını da çarpıtarak yansıttığı aktarılan mektupta, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı yıkımın altı çizildi. Mektupta, "Amerikan halkı için 6 Ocak Kongre baskını neyse, Türk halkı için de 15 Temmuz aynı şeydir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin de FETÖ'nün darbe girişimini kınadığı anımsatılan mektupta, Smith'in mektubunun FETÖ destekçileri tarafından hazırlandığı vurgulandı. Mektupta, FETÖ'nün ABD demokrasisi için "tehlikeli madde" olduğuna, ABD'de hala bazı okullarının kapatılmamasının insanların istismar edilmesine yol açtığına işaret edildi.

Türk-Amerikan toplumunun FETÖ'nün Yahudi karşıtlığı dahil tüm faaliyet ve görüşlerini kınadığı belirtilen mektupta, "İtidalli davranma ve gerekli incelemenin yapılması çağrısında bulunuyoruz. Hiçbir Temsilciler Meclisi üyesi ya da ABD lideri, Gülen Kültü'nün çarpık yolundan gitmek zorunda hissetmemeli." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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