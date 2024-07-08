Erdoğan NATO Liderler Zirvesi İçin Yarın ABD'ye Gidecek! Masada Hangi Konular Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a gidecek.

Son Güncelleme:
Erdoğan NATO Liderler Zirvesi İçin Yarın ABD'ye Gidecek! Masada Hangi Konular Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 9-11 Temmuz'da ABD'ye ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne gelen zirvede, ittifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna'daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İttifak'a yönelik temel tehditlerden terörizmle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacak.

NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara katılım sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı: 'Alışkın Olmadığımız Bir Şeydi'AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı: 'Alışkın Olmadığımız Bir Şeydi'Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Amerika ABD NATO Washington
Son Güncelleme:
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
SHP Hayata Yeniden Döndü! Gözler O İsime Çevirildi 14 Yıl Sonra Yeniden: SHP Yeniden Kuruldu Kılıçdaroğlu Geri Mi Dönüyor?
AKP'den Milyonların Beklediği Açıklama: En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Bu Anket Çok Konuşulacak! Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor? Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor?