İflaslarda Rekor Artış: Dev Şirketler Batıyor

Almanya’da iflas eden şirketlerin sayısı yüzde 41 arttı. 2024'ün ilk yarısında iflas başvurusunda bulunan şirket sayısı 162 oldu. Bu artış, yılın başında beklenen yüzde 30'luk artışı önemli ölçüde aştı. Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI, büyük mağaza zinciri Galeria ve moda şirketi Esprit gibi devler de iflas edenler arasında yer aldı.

SEKTÖREL ETKİLER

Emlak şirketleri, otomotiv tedarikçileri ve makine mühendisliği şirketleri iflaslardan özellikle etkilendi. Artan enerji ve malzeme maliyetleri, zayıflayan talep iflasların ana nedenleri arasında gösterildi. Küresel krizler ve yüksek faiz oranları, yeniden yapılandırma ve zor durumdaki şirketlere yatırım yapmayı cazip hale getirdi.

ALMAN EKONOMİSİNİN KIRILGANLIĞI

Alman ekonomisi, iki yıllık durgunluk döneminin ardından 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtuldu. Alman hükümeti, 2024 için büyüme beklentisini yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e yükseltti. Ancak, imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle ekonominin kırılganlığı devam ediyor.

REKOR İFLAS RAKAMLARI

Creditreform'a göre, yılın ilk yarısında Almanya'da yaklaşık 11 bin iflas vakası kaydedildi. Bu, iflasların son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Zor durumdaki şirketlerin kendilerini yeniden yapılandırma şansları giderek azalıyor ve iflas davaları sonrası faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyorlar.

GENEL DURUM VE BEKLENTİLER

Almanya'da artan iflaslar, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin kırılganlığını gözler önüne serdi. Ekonomistler, küresel krizlerin ve yüksek faiz oranlarının, yeniden yapılandırma ve zor durumdaki şirketlere yatırım yapmayı cazip hale getirdiğini belirtti. Alman ekonomisinin toparlanması, özellikle imalat sektöründeki iyileşmelere bağlı olacak.