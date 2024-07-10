Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Macaristan NATO ABD
Son Güncelleme:
KRT'de Beklenmedik Veda! Eşyalarını Toplayıp Kanala Veda Etti... KRT'de Beklenmedik Veda! Eşyalarını Toplayıp Kanala Veda Etti...
İsrail Ordusu Yine Okulu Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var İsrail Ordusu Yine Okulu Vurdu
Nijerya'da Kamyon Pazar Yerine Daldı: 16 Ölü Nijerya'da Kamyon Pazar Yerine Daldı: 16 Ölü
Biden’dan Kritik Ukrayna Açıklaması Biden’dan Kritik Ukrayna Açıklaması
Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı
Sarkozy'nin Yolsuzluk Davası Eşi Carla Bruni'yi de Vurdu Sarkozy'nin Yolsuzluk Davası Eşi Carla Bruni'yi de Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti
Arda Güler'i Geride Bıraktı: Lamine Yamal Turnuva Tarihine Geçti Arda Güler'i Geride Bıraktı: Lamine Yamal'dan Çifte Rekor
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 5 İlin Valisi Değişti 5 İlin Valisi Değişti
Sarı Kod Verildi! Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı