Nijerya'da Kamyon Pazar Yerine Daldı: 16 Ölü

Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir kamyon, pazar yerine daldı. Olayda 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da Kamyon Pazar Yerine Daldı: 16 Ölü

Nijerya'nın Anambra eyaletinde kamyonun, pazar yerindeki kalabalığa dalması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Anambra Sözcüsü Adeoye İrelewuyi, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Eke Awgbu bölgesine bağlı Agulu-Awgbu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği kamyonun pazar yerine girdiğini belirtti.

İrelewuyi, kamyonun kalabalığın arasına daldığı kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran İrelewuyi, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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