Gerilim Zirvede! Hizbullah'ın Yeni Stratejisi İsrail'i Kör Etmek

İsrail ordusuna ait savaş uçakları gece boyunca Kafr Kila ve Jennata'nın da aralarında bulunduğu Güney Lübnan köylerini vurdu. IDF X resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıların Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldığını iddia etti. İsrail ve Lübnan arasındaki gerilim, Hizbullah'ın üst düzey iki komutanının öldürülmesi ile zirveye ulaştı.



İsrail medyasında yer alan haberlere göre Lübnan'da bulunan İran destekli Hizbullah, IDF'nin gelişmiş gözetleme teknolojilerinden kaçmak için eski iletişim sistemine geçti. Sabit telefon ve çağrı cihazları ile iletişim kuran grup, İsrail'in istihbarat toplama kabiliyetlerini incelemek ve bunlara saldırmak için kendi teknolojisini (insansız hava araçları) kullanıyor. Bu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'i "kör etme" stratejisi olarak tanımlanıyor. Grup dün yayınladığı 9 dakikalık bir propaganda videosu ile İsrail'e ait askeri bölgelerin görüntülerini yayınlamış ve İsrail'e adeta meydan okumuştu.

HİZBULLAH, İSRAİL ÜSLERİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait kuzeydeki radar, hava savunma sistemleri, askeri üsler ve mevzilerin yer aldığı havadan çekilmiş insansız hava aracı (İHA) görüntüleri yayımladı.

Daha önce Hayfa'daki askeri üs, liman, elektrik santrallerinin havadan çekilmiş görüntülerini paylaşan Lübnan Hizbullahı, Telegram hesabında İsrail ordusuna ait üs ve mevzilerin yeni görüntülerine yer verdi.





Hizbullah'ın yayınladığı videoda, İsrail ordusuna ait işgal altındaki Golan Tepeleri ve kuzeydeki diğer noktalarda bulunan askeri üsler, radar, elektronik gözlem, erken uyarı hava savunma sistemleri ve stratejik askeri noktalar görülüyor. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan askeri kaynaklar, videoların yaklaşık iki ay önce kaydedildiğini değerlendirdiklerini aktardı.