Sahte Şeyhler Define İçin 8 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü: Kan Donduran Detaylar

Mısır'da 4 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Muhammed isimli çocuğun elleri kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olayı araştıran savcılar, cinayetin yasa dışı tarihi eser kazıcılığı ile ilgili olduğunu öne sürdü. Soruşturmada çocuğun 3 akrabası gözaltına alındı.

DEFİNE İÇİN KURBAN EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi, cinayeti Antik Mısır hazinelerine ulaşmak isteyen bir define avcısına çocuğun ellerini satmak için işlediklerini itiraf etti.

Şüpheliler Muhammed’i, babasının evinin önünde oynarken ağzını tıkayarak kaçırdı. Ritüeli tamamlayan iki şüpheli, daha sonra çocuğun cansız bedenini parçalayarak tarlaya attı.

Şeyh ritüeli sonrası çok zengin olacaklarını düşündükleri için cinayeti işlediklerini itiraf eden kişiler, pişman olduklarını ifadelerine ekledi.

"BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"

BBC Arapça'ya konuşan çocuğun babası Abu El Vefa, köydeki herkesin hem kendisini hem de Muhammed'i çok iyi tanıdığını aktardı.

Akrabalarının suçlarını itiraf etmesinin ardından El Vefa, "Polis soruşturması sonrası, oğlumun kendi kuzenleri tarafından, onunla oyun oynayan, hatta kaybolduğunda benimle birlikte onu arayan akrabalarım tarafından öldürüldüğünü öğrendiğimde beynimden vurulmuşa döndüm" diye konuştu.