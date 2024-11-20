Galatasaraylı Çocuğun Kalbi Fenerbahçeli Çocuğa Hayat Oldu: Bir Kalpte İki Takım Yaşayacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da İstanbul'a giderken, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobiliyle kaza yaptı. Yiğit Kurt'un 12 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşti. Kurt ailesi Galatasaray hayranı oğulları Yiğit'in organlarını bağışlama kararı aldı. Yiğit'in kalbi Ankara'da doğuştan 'Hipoplastik sol kalp sendromu' (HLHS-sol kalp yetmezliği) tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı'ya nakledildi.

“OĞLUMUN BİR AİLESİ DAHA OLDU”

Nakil işleminin ardından baba Osman Namlı Kurt ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Yiğit'imize Allahtan rahmet diliyorum. Acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Onlar bizlere umut oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En kısa sürede çocuğumuz tedavi sürecini tamamladıktan sonra ailenin yanına gidip bir araya gelmek istiyoruz. Oğlumun bundan sonra bir ailesi daha oldu. Ben öğrendim ki Yiğit Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in ikonik maskesini istemiş babasından. Maskeyi alamadan o üzücü trafik kazasını geçirmişler Balıkesir'de. Ben Berat'ımı kucağıma aldıktan sonra Victor Osimhen'in maskesi ile birlikte aileye sarılmayı umut ediyorum. Bundan sonra bizim de ayağımızın biri Muğla'da olacak. Çocuğumun bir annesi bir babası daha oldu. Ben polis memuruyum bana burada desteği olan emniyet teşkilatımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsi çok destek oldular bize bu süreçte. İlk haber geldiğinde çok sevindim, tepkisiz kaldım açıkçası o kadar inanamadım. Bir aylık gibi bir kısa sürede olmasını beklemiyorduk biz" dedi.

“EVLAT HASRETİNİ GİDERMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Osman Namlı, oğlunun da fanatik Fenerbahçe hayranı olduğunu söyleyerek, "İnşallah bir kalpte iki takım yaşayacak bundan sonra. Yiğit'in babasının bir ricası vardı bizden; 'Berat bundan sonra Galatasaraylı olabilir zorlama yok' dedi. Tabii ki zorlamayacağım bunu söyleyeyim. İnşallah sağ salim sağlığına kavuşsun, ailesinin yanına Osimhen'in maskesi ile gideceğiz. Evlat hasretini bir nebze olsun gidermeleri için elimizden geleni yapacağız. Telefonla duygusal bir görüşme yaptık. Hem aynı acıları paylaştık, kendileri de biraz olsun bizim sevincimize ortak olmaya çalıştı. Böyle karışık bir duygumuz vardı. Gerçekten bu kararı vermek zor. O kısa sürede karar vermek zor. Ben herkese seslenmek istiyorum. Organ nakline insanların duyarlı olmasını diliyorum. Burada bekleyen binlerce aile var. Umutla bekleyen aileler var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA