Acil Organ Nakli İçin Hava Kuvvetleri Devrede

Organ nakli vakalarında zamanla yarışan sağlık personelinin yardımına Hava Kuvvetleri yetişti. Acil organ nakli bekleyen bir hasta için devreye giren ambulans uçağı kalp grefti başarıyla ulaştırıldı.

Acil Organ Nakli İçin Hava Kuvvetleri Devrede

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ambulans uçak acil organ nakli bekleyen bir hasta için devreye girdi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Samsun’un Çarşamba ilçesinden İstanbul’a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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