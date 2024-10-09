Erzurum'da Birçok Tarihi Eser Ele Geçirildi

Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait birçok tarihi eser ele geçirildi.

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Erzurum'da Birçok Tarihi Eser Ele Geçirildi

Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonda, 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke ile 2 kolye, 2 biblo ve 2 obje olmak üzere 17 tarihi eser ele geçirildi.

Konuyla ilgili S.B. ve M.I. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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