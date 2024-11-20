Arda Güler'de Premier Lig Devi Talip Oldu

İspanya La Liga devi Real Madrid’de istediği süreleri bir türlü bulamayan Arda Güler için dikkat çeken bir iddia geldi. Eflatun-beyazlı ekibin Başkanı Florentino Perez’in Arda’nın takımda kalacağını söylemesinin ardından da transfer söylentileri kesilmedi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde Arda Güler’e Premier Lig ekibi Arsenal’in talip olduğu iddia edildi. Real Madrid’de mutlu olmadığı sık sık dile getirilen Arda’nın düzenli forma şansı bulmasının düşük bir ihtimal olduğu belirtilirken, geçmişte Madrid ekibinden Martin Odegaard'ı renklerine bağlayarak yıldız hale getiren Arsenal’in Arda Güler’i de fırsat olarak gördüğü kaydedildi.

Piyasa değeri şu an 45 milyon Euro olarak biçilen Arda Güler, forma giydiği 12 karşılaşmada gol ya da asist başarısı kaydedemedi.