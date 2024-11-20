Arda Güler'de Premier Lig Devi Talip Oldu

Arda Güler için yine flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devi Arsenal'in Real Madrid'in kapısını Arda Güler için çalacağı bildirildi.

Arda Güler'de Premier Lig Devi Talip Oldu

İspanya La Liga devi Real Madrid’de istediği süreleri bir türlü bulamayan Arda Güler için dikkat çeken bir iddia geldi. Eflatun-beyazlı ekibin Başkanı Florentino Perez’in Arda’nın takımda kalacağını söylemesinin ardından da transfer söylentileri kesilmedi.

Arda Güler'de Premier Lig Devi Talip Oldu - Resim : 1

İspanyol basınında yer alan haberlerde Arda Güler’e Premier Lig ekibi Arsenal’in talip olduğu iddia edildi. Real Madrid’de mutlu olmadığı sık sık dile getirilen Arda’nın düzenli forma şansı bulmasının düşük bir ihtimal olduğu belirtilirken, geçmişte Madrid ekibinden Martin Odegaard'ı renklerine bağlayarak yıldız hale getiren Arsenal’in Arda Güler’i de fırsat olarak gördüğü kaydedildi.

Piyasa değeri şu an 45 milyon Euro olarak biçilen Arda Güler, forma giydiği 12 karşılaşmada gol ya da asist başarısı kaydedemedi.

Etiketler
Arda Güler Real Madrid Arsenal
DSÖ’nün Sağlıklı Besin Listesini Duyurdu: Kalbi Destekleyip Şekeri Dengeliyor DSÖ’nün Sağlıklı Besin Listesini Duyurdu: Kalbi Destekleyip Şekeri Dengeliyor
Kireçlenmiş Muslukları Ayna Gibi Yapıyor: Her Evde Bulanan O Ürünü Kullanmak Yeterli Kireçlenmiş Muslukları Ayna Gibi Yapıyor: Her Evde Bulanan O Ürünü Kullanmak Yeterli
At Yarışlarına VAR Geliyor At Yarışlarına VAR Geliyor
Fenerbahçe'den Savcılığa Çok Sert Galatasaray Tepkisi: Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 'Kovuşturmaya Yer Yok' Kararı Çıkmıştı Fenerbahçe'den Savcılığa Galatasaray Tepkisi