Hasan Arat Toplantıya Geldi, Ortalık Gerildi

Beşiktaş Kulübü’nün 2025 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı öncesi eski Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, etraftakilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

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Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenleniyor.

SALONDA GERGİNLİK YAŞANDI

Divan kurulu toplantısına bir önceki başkanı Hasan Arat da katıldı. Başkanlığı sona erdikten sonra hiçbir toplantıya katılım göstermeyen ve eleştirilerin odağındaki Hasan Arat’ın salona gelerek Divan Kurulu toplantısına katılım göstermesi, toplantı öncesi gergin anların yaşanmasını neden oldu.

Toplantı öncesinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli sözlü atışma Divan üyelerinin araya girmesiyle sona erdi.

Gerginliğin hemen ardından orada bulunan başkan Serdal Adalı, Hasan Arat ile selamlaşarak makamına geçti.

Kaynak: DHA

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