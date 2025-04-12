Osimhen'den Galatasaray'a Veda Mesajı! Sarı-Kırmızılıları Kahreden Sözler...

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, dün akşam 20.00'de Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçta ilk golü kaydeden Yunus Akgün'ün ardından ikinci golü atan Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, sezondaki 21. golüne ulaştı. Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Osimhen'in kulüpte devam edip etmeyeceği sık sık tartışma konusu olurken, yıldız santrafor bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Samsunspor maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Victor Osimhen, ilk yarıda aceleci davranarak hata ettiklerini ancak ikinci yarıda daha sabırlı oynayıp karşılığını aldıklarını vurguladı. Şampiyonluk yolunda avantajı hala ellerinde tuttuklarını hatırlatan Osimhen, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kaliteye sahibiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama elbette kolay olmayacak" diye konuştu.

'BEN ANI YAŞIYORUM'

Galatasaray'da takımı sırtlayan başarılı performansı sonrası futbol gündeminden düşmeyen Nijeryalı oyuncu, hakkında devamlı çıkan transfer söylentileri ve ayrılık olasılığı hakkında da yorumlarını paylaştı. Osimhen, kendisi hakkında çok fazla söylenti olsa da kendisinin gelecek planları yapmadığını söyledi. "Ben anı yaşıyorum, keyfime bakıyorum. Kulüp sadece bana değil ailem ve arkadaşlarıma da çok yardımcı oldu. Sezon sonu bakacağız ama her şekilde Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi