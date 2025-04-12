Samsunspor'dan Sert 'Adalet' Tepkisi

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup olan Samsunspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Roland Sallai ve van Drongelen arasında yaşanan pozisyonda Hollandalı oyuncuya kart gösterilmesine tepki gösteren Karadeniz ekibi, "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" diye diye yazdı.

Samsunspor'dan Sert 'Adalet' Tepkisi

Süper Lig’in 31’inci haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor’u 2-0’lık skorla geçmesini bildi.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Samsunspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Roland Sallai ve van Drongelen arasında yaşanan pozisyonda Hollandalı oyuncuya sarı kart gösterilmesine tepki gösterildi.

Van Drongelen’in fotoğrafını paylaşan Karadeniz ekibi, "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" diye yazdı.

Samsunspor'dan Kritik Galatasaray Maçı Öncesi Flaş PaylaşımSamsunspor'dan Kritik Galatasaray Maçı Öncesi Flaş PaylaşımSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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