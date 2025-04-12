Samsunspor'dan Sert 'Adalet' Tepkisi

Süper Lig’in 31’inci haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor’u 2-0’lık skorla geçmesini bildi.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Samsunspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Roland Sallai ve van Drongelen arasında yaşanan pozisyonda Hollandalı oyuncuya sarı kart gösterilmesine tepki gösterildi.

Van Drongelen’in fotoğrafını paylaşan Karadeniz ekibi, "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" diye yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi