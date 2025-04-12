Milan'ın Yıldızı Ölümden Döndü! Önce Yuhalandı, Sonra Alkışlandı

Serie A’da Milan ile Udinese arasında oynanan karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde takım arkadaşı Alex Jimenez ile çarpışan Milan kelecisi Mike Maignan, aldığı sert darbe sonrası yere yığıldı.

Bilincini kaybettiği belirlenen Fransız kaleci, sağlık ekiplerinin sahada ilk müdahalesinin ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Maç içine ırkçı saldırılara maruz kalan Maignan, yaşadığı korkunç sakatlığın ardından alkışlandı.

'HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Yaşananlara ilişkin konuşan Milan teknik direktörü Sergio Conceiçao, futbol hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü söylerken, "Kırk yıllık futbol hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Oyuncuyu yuhaladılar ama adamı alkışladılar. Harika bir jestti” dedi.

Milan’ın defansı Mattep Gabbia ise takım arkadaşının son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"O iyi. Maç biter bitmez doktorlara nasıl olduğunu sorduk ve bize güvence verdiler: kontroller için hastanede ama iyi ve mutluyuz. O harika bir kaptan ve bizim için yüzünü ortaya koydu."

Kaynak: Haber Merkezi