Hakkari Zapspor, Diyarbakırspor’u 2-1 Yendi

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zap Spor evinde karşılaştığı Diyarbakırspor'u 2-1'lik skorla yendi.

Hakkari Zapspor, Diyarbakırspor’u 2-1 Yendi

Hakkari Şehir Stadyumu'nda Zapspor ile Diyarbakırspor karşı karşıya geldi. Zapspor mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu yolun sonu şampiyonluk. Diyarbakırspor’u 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrılan gururumuz Hakkari Zapspor’u yürekten kutluyorum. Nice galibiyetlere! Benim Şehrim Benim Takımım" dedi.

Kaynak: İHA

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