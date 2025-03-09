Aliağa Futbol Evinde Ağırladığı Çankayaspor'u 3-1'le Geçti

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yoluna namağlup şekilde devam eden Aliağa Futbol, evinde ağırladığı Çankayaspor karşısında geriden gelerek 3-1’lik galibiyet elde etti.

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Aliağa Futbol Evinde Ağırladığı Çankayaspor'u 3-1'le Geçti

Aliağa Atatürk Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekip 6 ve 30'uncu dakikalarda Hakan Demir ve 90+5'te Malik'in attığı gollerle 3 puana uzandı.

Konuk takımın tek golü ise 2'nci dakikada Furkan Ünsal’dan geldi.

Grupta üst üste üçüncü galibiyetini alan Aliağa Futbol 42 puanla Play-Off hattındaki yerini korumaya devam etti.

Kaynak: DHA

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