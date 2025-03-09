Yeşil Sahalarda Yangın Alarmı! Maça Ara Verildi
TFF 3. Lig’in 23. haftasında oynanan Belediye Kütahyaspor - Bursaspor karşılaşmasında tribünlerde yangın paniği yaşandı. Tribündeki dumanların yükselmesi üzerine hakem maça ara vermek zorunda kaldı.
Mücadelenin 87. dakikasında Dumlupınar Stadyumu’nun orta tribünlerinden dumanların yükselmesi üzerine hakem maçı durdurdu. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirilirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından hakem, yaklaşık 4 dakikalık aranın ardından maçı yeniden başlattı.
Kaynak: İHA
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