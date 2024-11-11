Hakem Halil Umut Meler'e Saldıran Eski Başkan Faruk Koca'ya Hapis Cezası

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmasına ilişkin davada karar açıklandı. Faruk Koca'ya yaralama suçundan 3 yıl 7 ay, tehdit suçundan 6 ay 20 gün, sporda şiddet kanunundan da 5 ay olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykru Rizespor arasında oynanan mücadelede son düdükle birlikte saha karışmıştı. Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Bu olayların akabinde Koca, başkent ekibindeki görevinden istifa etmişti.