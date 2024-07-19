Hacıosmanoğlu'ndan 'Montella ile Ayrılık' İddialarına Yanıt

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yerine Şenol Güneş'in takımın başına getirileceği iddialarına yantı verdi.

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Hacıosmanoğlu'ndan 'Montella ile Ayrılık' İddialarına Yanıt

Türkiye Futbol Federayonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Montella'nın gönderilip yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiası doğru mu" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

'ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN'

"Yönetim olarak Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum."

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Türkiye Futbol Federasyonu Montella
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