TFF Başkanı Seçilen Hacıosmanoğlu'ndan Montella Hamlesi! Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırıp, yerine Şenol Güneş'i getirmek istediği iddia edildi.

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TFF Başkanı Seçilen Hacıosmanoğlu'ndan Montella Hamlesi! Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçimi Ankara’da gerçekleştirildi.

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yarıştığı başkanlık seçiminde 134 delegenin oyunu alan Hacıosmanoğlu TFF’nin yeni başkanı seçildi.

Yabancı sınırı ve PFDK konusunda düzenlemelere gideceğini açıklayan Hacıosmanoğlu’nun bir sonraki hamlesi de ortaya çıktı.

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILACAK

Mynet'te yer alan habere göre; milli takımın başında bir Türk antrenör olması gerektiğini savunan Hacıosmanoğlu’nun teknik direktör Montella ile yolları ayıracağı iddia edildi.

TFF Başkanı Seçilen Hacıosmanoğlu'ndan Montella Hamlesi! Yerine Gelecek İsim Belli Oldu - Resim : 1

ŞENOL GÜNEŞ İDDİASI

İtalyan teknik adamdan boşalan koltuğa ise Şenol Güneş’in geleceği belirtildi.

Etiketler
Şenol Güneş Montella A Milli Takım Türkiye Futbol Federasyonu
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