Trabzonspor'da Sürpriz Ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...

Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun sözleşmesini karşılıklı feshetti. Bordo mavililer, Fernandez'e vadesi gelmiş alacakları dışında iki maaş ücret de ödeyecek.

Trabzonspor'da Sürpriz Ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...

Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yayımlanan açıklamada, şöyle denildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 1 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya vadesi gelmiş alacakları dışında iki maaş ücret ödenecektir."

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Kaynak: AA

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