Fenerbahçe'ye Yeni Golcü Geliyor: 2 Avrupa Kupası Kazanan Forvetle 4 Yıllık Sözleşme

Fenerbahçe, uzun bir süredir transfer etmeyi beklediği oyuncu ile mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'ye Yeni Golcü Geliyor: 2 Avrupa Kupası Kazanan Forvetle 4 Yıllık Sözleşme

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, deneyimi teknik adam Jose Mournhio önderliğinde yeni sezona hazırlanıyor. Şimdiye kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir süredir transfer etmek istediği forvet ile mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Sevilla Youssef En-Nesyri transferi konusunda anlaştı. Sarı lacivertliler, En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Buna göre Faslı golcü yıllık 4 milyon euro kazanacak.

27 yaşındaki forvetin, resmi sözleşmeyi imzalamak için yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

EN-NESYRI'NİN KARNESİ

-En-Nesyri, Sevilla ile 2 kez UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma başarısı gösterdi.

-İspanyol ekibi ile geçen sezon 41 maça çıkan En-Nesyri, 20 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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