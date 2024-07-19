Fenerbahçe'ye Yeni Golcü Geliyor: 2 Avrupa Kupası Kazanan Forvetle 4 Yıllık Sözleşme

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, deneyimi teknik adam Jose Mournhio önderliğinde yeni sezona hazırlanıyor. Şimdiye kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir süredir transfer etmek istediği forvet ile mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Sevilla Youssef En-Nesyri transferi konusunda anlaştı. Sarı lacivertliler, En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Buna göre Faslı golcü yıllık 4 milyon euro kazanacak.

27 yaşındaki forvetin, resmi sözleşmeyi imzalamak için yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

EN-NESYRI'NİN KARNESİ

-En-Nesyri, Sevilla ile 2 kez UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma başarısı gösterdi.

-İspanyol ekibi ile geçen sezon 41 maça çıkan En-Nesyri, 20 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem