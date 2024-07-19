A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Rakibi Ukrayna Oldu

UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek için tarihinde ilk kez play-off’lara kalan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın genel merkezinde çekilen kura çekimi sonucu Türkiye, Ukrayna ile eşleşti.

1. Tur Play-Off ve 2. Tur Play-Off olarak çift maçlı usule göre oynanacak karşılaşmalarda, EURO 2025’e gidecek son 7 takım belirlenecek. İlk tur maçları 23-29 Ekim, kazanan takımların karşılaşacağı 2. Tur maçları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye, Ukrayna'yı elerse 2. turda Yunanistan - Belçika eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

2. turun 7 galibi, 16 Aralık'ta Lozan'da yapılacak final kura çekiminde ev sahibi İsviçre ve doğrudan eleme yapan Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, İtalya, Hollanda ve İspanya'ya katılacak.

Kaynak: İHA