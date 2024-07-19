Ferdi Kadıoğlu Süper Lig Tarihine Geçti: Rekor Bonservis

Transfermarkt, EURO 2024'te forma giyen futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu, bu güncellemeyle birlikte Süper Lig tarihine geçti.

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Ferdi Kadıoğlu Süper Lig Tarihine Geçti: Rekor Bonservis

EURO 2024 sonrası turnuvada boy gösteren futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın yaptığı güncellemeyle Ferdi Kadıoğlu değerini 9 milyon euro artırarak Süper Lig tarihinde bugüne kadar gelen transferler hariç hiçbir futbolcunun ulaşamadığı piyasa değerine ulaştı.

İşte Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'de tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcuları:

10- Tanguy Ndombele (Galatasaray) - 22 milyon euro

9- Talisca (Beşiktaş) - 22 milyon euro

8- Mauro Icardi (Galatasaray) - 22 milyon euro

7- Wilfried Zaha (Galatasaray) - 22 milyon euro

6- Sacha Boey (Galatasaray) - 22 milyon euro

5- Steven Nzonzi (Galatasaray) - 23 milyon euro

4- Jean Michael Seri (Galatasaray) - 25 milyon euro

3- Tete (Galatasaray) - 25 milyon euro

2- Nicolo Zaniolo (Galatasaray) - 30 milyon euro

1- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) - 30 milyon euro

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