Göztepe'nin başına bu da geldi!

GERÇEK GÜNDEM / Muzaffer Ayhan Kara

TFF'nin 11 Haziran'da Ziraat Türkiye Kupası finalini Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na alması sonucu geç başlayan çim çalışmaları pazar günü oynanacak Sakaryaspor lig maçına yetişemiyor. Bu nedenle ilk maç Akhisar'da oynanacak. Göztepe'nin ikinci hafta deplasmanda oynayacağı maç sonrasında evinde oynayacağı Çorum FK maçının da Göztepe Gürsel Aksel’de oynanamama olasılığı söz konusu. Bu tablo, sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak olan İzmir'in kırmızılısının taraftarını üzdü. Göztepe yönetiminden konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

"Kamuoyunun Bilgisine;

Evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nun zemininin, sezonun ilk lig maçına ev sahipliği yapacak durumda olmadığını üzülerek taraftarlarımıza bildirmek isteriz.



Bu sebeple Sakaryaspor ile 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te oynayacağımız karşılaşma, aynı gün ve saatte Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacaktır.



Bu yıl evimizde oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali nedeniyle saha bakım çalışmaları geç başlamıştır. Bakım çalışmalarını yürütmekten sorumlu şirketin de bugün kamuoyuna açıkladığı gibi bu süreçte sahamız sezonun ilk lig maçı için hazır hale getirilememiştir. Bu nedenle çok üzgünüz ve sahamızı bir sonraki lig maçına uygun hale getirecek çözümü bulmak için çok çalışıyoruz.



Bu yüzden tüm taraftarlarımızdan özür dileriz ve anlayışları için hepsine teşekkür ederiz.



Taraftarlarımızın bu zor zamanda yanımızda olacağını biliyor ve çok önemli bir sezona iyi bir sonuçla başlayabilmemiz için Pazar günü oynanacak maçta takımımıza tam destek vereceklerine inanıyoruz.



Bizleri ağırlayacak Akhisarspor Kulübü ve Akhisar Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ederiz."