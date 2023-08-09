Türk futbolunda görülmemiş olay: 'Sahte raporları kulüplere ve hocalara sattılar' iddiası
Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala yaşanan olay futbolseverleri şaşırttı. Ligin koşu mesafelerini ölçen bir firmayla ilgili ortaya atılan iddia sonucu araştırma başlatıldı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı, 11 Ağustos'ta Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla start alacak. Ancak ortaya atılan yeni iddia, futbolseverleri şaşkına çevirdi.
Taner Karaman'ın haberine göre Süper Lig'in koşu mesafelerini ölçen bir firma, maçların bir kısmında yer almadı. Firmanın sahte raporlar üreterek kulüp ve teknik direktörlere sattığı ileri sürüldü.
ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Haberin devamında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, yayıncı kuruluşun firma araştırdığı aktarıldı.
Ayrıca henüz koşu mesafesi ölçen bir şirketin belirlenemediği anlatılırken, Süper Lig'in başlaması halinde mesafe ölçümlerinin bir süre olmama ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
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