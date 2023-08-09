İstanbul'da IŞİD ve El Kaide'ye operasyonu

İstanbul'da silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide adına sosyal medya hesapları üzerinden para topladıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından, 6 kişinin örgüt için sosyal medya platformları üzerinden para topladığı belirlendi. Şüphelilerin Sancaktepe, Arnavutköy, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslerine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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