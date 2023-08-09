Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul'a özel deprem yasası geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'a özel bir deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul'a özel deprem yasası geliyor

İstanbul, yıllardır olası depremi ve etkilerini konuşuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından konu gündemde daha fazla yer buldu.

Yapılacak bir yasal düzenleme ile deprem için hazırlık çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir açıklama yaptı.

İstanbul için özel deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Özhaseki, "Hızlı adımlar atarak TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir." dedi.

6 ŞUBAT'IN MALİYETİ 100 MİLYAR DOLAR

Bakan, 6 Şubat depremi ile ilgili de bilgiler verdi. Depremlerde 680 bin konutun yıkıldığını söyleyen Özhaseki, "Maliyet 100 milyar doların üzerinde." dedi.

2 milyona yakın vatandaşın da halen evinden uzakta yaşadığını belirten Özhaseki, konteynerlerde 466 bin, çadırda ise 55 bin kişinin yaşadığını kaydetti.

Bakan en çok yıkımın 254 bin bina ile Hatay'da olduğunu ifade etti.

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