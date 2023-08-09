CHP'den, Adalet Bakanı Tunç'a 'Barış Pehlivan' ziyareti

Hukuksuzca 5. kez hapsedilmek istenen Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

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CHP'den, Adalet Bakanı Tunç'a 'Barış Pehlivan' ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, bugün saat 12.00'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

Heyet, gazeteci Barış Pehlivan'ın yaşadığı hukuksuzluğa gündeme getirecek. Heyet görüşmenin ardından Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapacak.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurmuştu.

Pehlivan, 'denetimli serbestlik'le çıkmasının şartlarından birinin hakkında yeni bir dava açılmaması olduğunu ancak açılan bir dava nedeniyle 8 ay ceza aldığını ve 15 Ağustos'ta teslim olacağını belirtmişti.

Denetimli serbestlikten faydalanmak için yaptığı başvurunun kabul edilmemesiyle gündemdeki yerini koruyan Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz dün, Nöbetçi İnfaz Hakimliği'ne başvurarak Marmara Cezaevi’nin verdiği karara itiraz etmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Yılmaz Tunç Barış Pehlivan CHP Ali Mahir Başarır
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