Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebinin reddedilmesinin ardından yeni gelişme: Avukatı karara itiraz etti

Gazetecilik faaliyeti nedeniyle 5'inci kez cezaevine girecek olan Barış Pehlivan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Denetimli serbestlik talebi reddedilen Pehlivan'ın avukatı kararı itiraz etti.

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Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebinin reddedilmesinin ardından yeni gelişme: Avukatı karara itiraz etti

Yalnızca gazetecilik yapmış olmasına rağmen 5’inci kez cezaevine girmeye hazırlanan Barış Pehlivan’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Denetimli serbestlikten faydalanmak için yaptığı başvurunun kabul edilmemesiyle gündemdeki yerini koruyan Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz bugün Nöbetçi İnfaz Hakimliği'ne başvurarak Marmara Cezaevi’nin verdiği karara itiraz etti.

31 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemeyle “terör suçları” dışında ceza almış her suçtan hükümlünün cezaevine dönmeme imkânı verildi. Ancak aynı düzenleme kapsamında olmasına rağmen Barış Pehlivan, bu imkândan yararlanamadı.

'ŞARTLAR OLUŞMADI' DENİLEREK TALEP REDDEDİLMİŞTİ

Pehlivan’ın Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'nden bulunduğu talebe yanıt Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan geldi. Cezaevi, Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartları oluşmadığı ifade edilerek talebin "yerine getirilemediğini” söyledi.

Avukat Hüseyin Ersöz, bugün Nöbetçi İnfaz Hakimliği'ne başvurarak Marmara Cezaevi’nin verdiği karara itiraz etti.

Ersöz’ün, yarın bir kez daha gazeteci Barış Pehlivan’a denetimli serbestlik kararı verilmesi için başvuruda bulunacağı bildirildi.

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