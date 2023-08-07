Müebbetlik suçlular AKP'nin af kuyruğunda sıra bekliyor! Tecavüzcüler, eli kanlı katiller, uyuşturucu satıcıları...

Türkiye’de seçimlerin ardından dillendirilmeye başlayan ‘af’ tartışmaları sürerken, gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşesinde ‘ucuz adalet kuyruklarını’ yazdı.

Yurttaşların bugüne kadar, ekmekten, patates-soğana, benzin kuyruğundan ucuz et kuyruğuna kadar birçok yerde sıra beklediğini hatırlatan Saymaz, “Şu günlerde bir başka kuyruk da Denetimli Serbestlik Müdürlükleri kapısında uzuyor. Ucuz ekmek, et ve yağ kuyruğu değil ha! Ucuz adalet kuyruğu bu. Af kuyruğu…” diye yazdı.

Örtülü afla tahliye olanlar için hiçbir tebdir alınmadığını söyleyen Saymaz, başvuranlara yalnızca ‘suça karışmayın’ uyarısında bulunulduğuna dikkat çekti.

TECAVÜZCÜ VE KATİLLER İÇİN OLAN ADALET GAZETECİLERDEN ESİRGENİYOR

Saymaz, tahliye olanların arasında ‘eli kanlı’ katillerin, tecavüzcülerin ve uyuşturucu kaçakçılarının da olduğunu vurgulayarak örneklerini ise şöyle sıraladı:

Bir örnek: F.E.

"Samsun'da, 2006 yılında iki akrabasını öldürdü. 2009'dan beri Ünye Cezaevi'nde yatıyordu. Normalde 2040 yılında tahliye olması gerekiyor. Koşullu salıverme tarihi, 27 Aralık 2028. Yani, beş yıl sonra. Yalnızca 14 yıl tutuklu kalan katil, af paketiyle aramıza katıldı.

Bir diğeri: H.O.

Bartın'da 2016 yılında kendisinden 17 yaş küçük olan 18 yaşındaki sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet, hürriyetinden yoksun bırakma, cezaevine yasak eşya sokma, cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükunun bozma suçlarından 18 yıl 20 ay 49 gün hapis cezası aldı. İnfazı 2036'da bitiyor. Koşullu salıverme tarihi, 23 Mayıs 2029. Koşullu salıverme tarihi, 27 Haziran 2028. Dört yıldır cezaevindeydi ki af paketi çıktı."

'İKTİDAR SAHİPLERİ PEHLİVAN'DAN İKTİKAM ALIYOR'

Saymaz, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri önünde ‘özgürlük kuyruğunda’ katillerin ve tecavüzcülerin saygıdeğer yurttaşlar gibi sıra beklediğini belirterek, gazeteci Barış Pehlivan’ın ise diğer mahkumlara tanınan haklardan yararlanamadığını hatırlattı.

Saymaz, “Bakın, karar bile değil… Belki beraatle sonuçlanacak olan bir dava! Pehlivan'ın yazı ve kitaplarında sabıkalarını teşhir ettiği iktidar sahipleri belli ki ondan intikam alıyor. Suçluların özgür olması için Barış'ın içeri atılması gerekiyor” dedi.

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