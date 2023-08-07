İstanbul'da taksi krizi hız kesmiyor: Araçtan kovdu, müşteri seçti, üstüne yürüdü!

İstanbul’da sarı taksi krizine her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.

Taksi sürücüleri güzergahını beğenmediği müşterileri yarı yolda indirdikleri yetmediği gibi bir de üstlerine yürüdüler. Taksi sürücüleri ve müşteriler arasında geçen diyaloglar ise, cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Şişli Gayrettepe metro durağında dakikalarca taksi bekleyen yolcu, yine sürücünün güzergahı beğenmemesi nedeniyle taksiye alınmadı. Yolcunun Kağıthane’ye gitmek istemesi üzerine değişim saatinde olduğunu iddia eden taksici, yaşanan tartışmanın ardından aracından inerek vatandaşın üzerine yürüdü. “Siz hakim misiniz?” diyerek tehditler savuran taksi sürücüsünün o anları vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ARAÇTAN İNDİRDİ

Beşiktaş Akaretler’de de aracına aldığı müşterinin Ortaköy’e gitme isteğini, “Orada çok trafik var, giremem” diyerek reddeden taksi sürücüsü, yolcuyu araçtan kovmaya çalıştı. Müşteri yaşananlara, “Ben camdan zıplayarak zorla gelmedim. O zaman neden beni aldın?” diyerek tepki gösterdi.

BEĞENDİĞİNİ ARACA ALDI

Bağcılar Yüzyıl’da ise yol kenarında yolcu bekleyen taksi şoförü, müşterinin gitmek istediği güzergahı beğenmeyince o bölgeye gidemeyeceğini söyledi. Ardından müşterinin ısrarlarını dinlemeyen sürücü, yolcuyu almamakta ısrar etti. Dakikalar sonra taksinin yanına gelen bir başka yolcunun güzergahını beğenen taksici, bu sefer müşteriyi alarak yoluna devam etti. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İBB'NİN TAKSİ TEKLİFİ DEFAATLE REDDEDİLDİ

Öte yandan İstanbul'da hizmet veren hali hazırda 17 bin 395 taksi bulunuyor. Yaklaşık 30 yıldır nüfus artmasına rağmen plaka sayısının artmaması plakaların değerini her geçen gün artırırken; kısa mesafe almayan, yolcu seçen taksiciler, her geçen gün yeni tartışmalara sebep oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'yeni taksi' projesine ilişkin teklifleri ise, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından defaatle reddedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem