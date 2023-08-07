'Günaydın' polemiği hortladı: İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a 'yazmak için sabaha kadar bekledim' diye seslendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "günaydın" sözüyle yapılan selamlaşmayı cahiliye dönemi adeti olarak tanımlaması Türkiye'de bir kez daha gündem oldu.

Erbaş, kamu kaynaklarıyla 2019'da basılan ancak içeriğinde yer alan detaylar bakımından 2021'de tartışmaya açılan Ramazan Günlükleri kitabında şu sözlere yer veriyordu:

"Cahiliye döneminde birinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez, dünya ve ahiret saadetini temenni etmek olan selamı da bilmezlerdi. 'Sabahınız hayat olsun', 'akşamınız hayat olsun', 'aydın olsun' gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı 'günaydın', 'tünaydın' ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar."

Devamında selam vermekle ilgili ayetlerin ardından Müslümanların artık dua etme amaçlı selamlaştığını belirten Erbaş, şunları kaydediyordu:

"İnsanın başkaları için dilediği dünya ve ahiret mutluluğunu kendi ailesinden esirgemesi doğru değil, hatta daha da önemlidir. Esasında ayete göre, (Alıntı yaptığı ayete atıf yaparak) evde kimse olmasa bile giren kimsenin kendi kendine selam vermesi gerekir. Bu durumda verilecek selamın tıpkı namazın tahhiyatında olduğu gibi, 'Essalamü Aleyna ve ala ibadillahissalihin' şeklinde olması gerektiği belirtilmektedir."

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Erbaş'ın sözleri, aradan geçen iki yılın ardından bir kez daha gündeme geldi; kimi platformlar bu ifadeleri sosyal medyada "Ali Erbaş: 'Günaydın' demek cahiliye dönemi adeti. Günaydın yerine 'Essalamü Aleyna ve ala ibadillahissalihin' demek gerekiyor" diye paylaştı.

Aralarında gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kullanıcı tepkilerini dile getirirken, en ilginç mesajlardan biri ilahiyatçı İhsan Eliaçık'tan geldi.

Eliaçık, bahse konu paylaşımlardan birini alıntılayarak "Sırf bu tweeti yazmak için sabahı bekledim. Günaydın herkese" dedi.

Sırf bu Twiti yazmak için sabahı bekledim; Günaydın herkese @DIBAliErbas pic.twitter.com/XzBDxkXlT3 — R.İhsan Eliaçık (@rihsaneliacik) August 7, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem