Batman'da 74 yaşındaki yaşlı kadını darbeden zanlı hakkında yeni gelişme!

Batman'da bahçesine taş atan çocukları uyardığı için yakınlarının saldırısına uğrayan 74 yaşındaki Vesile Çiftçi, olayına karıştığı belirlenen Ahmet G. tutuklandı.

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Batman'da bahçesine taş atan çocukları uyarmasının ardından çocukların ailelerinin taşlı ve sopalı saldırısına uğrayan 74 yaşındaki Vesile Çiftçi, olayına karıştığı belirlenen ve gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinden Çiftçi’yi sopayla darp edip kafasın tekmeyle vuran zanlı Ahmet G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Batman’da önceki gün bahçede uyuyan kadının bahçesine taş atan çocukları uyarmasının ardından çocukların yakınlarının saldırısına uğramış, olayın büyümesi üzerine çocukların aileleri bahçe kapısını tekmeleyerek açıp ellerinde taş ve sopalarla kendisine saldırmış, olayda yaşlı kadının yanı sıra 2 torunu da yaralanmıştı. Olay, emniyet ekiplerinin müdahalesi ile yatıştırılmış olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olay, güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Batman'da 74 yaşındaki kadına taş ve sopayla saldırı!Batman'da 74 yaşındaki kadına taş ve sopayla saldırı!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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