Mustafa Sarıgül, oğluyla ilgili iddiayı kısmen doğruladı: Evet, istiyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na talip olduğuna dair iddiayı yalanladı. Siyasetçi, oğlu Emir Sarıgül'le ilgili olarak da "Yıllardır siyasetin içinde. Evet istiyor. Kardeşleri de destekliyor. Eyüpsultan mı, başka yer mi bilmiyorum" dedi.

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Mustafa Sarıgül, oğluyla ilgili iddiayı kısmen doğruladı: Evet, istiyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB), oğlu Emir Sarıgül'ün ise Eyüpsultan Belediyesi'ne talip olduğuna dair haberlerle ilgili gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.

"Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan'ın (Kemal Kılıçdaroğlu) aklında böyle bir düşünce var. Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok" diyen Sarıgül, şöyle devam etti:

"Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi. Geçmeyecek."

'EMİR KENDİ BAŞINA BİR ADAM, YILLARDIR SİYASETİN İÇİNDE'

Sarıgül, Altaylı'nın "Emir'in Eyüpsultan adaylığı doğru mu peki?" sorusuna ise "Emir kendi başına bir adam. Yıllardır siyasetin içinde. Evet istiyor. Kardeşleri de destekliyor. Eyüpsultan mı, başka yer mi bilmiyorum. Kendi bildiği iş, kendi siyasi çalışması. Benimle alakası yok" yanıtını verdi.

Emir Sarıgül
(Emir Sarıgül)

Gazeteci ise siyasetçinin bu sözlerine "Yapma. Bunu kimseye anlatamazsın. Anlatırsın da inandırıcı olmaz" yanıtını verdi; ardından şu yorumu yaptı:

"Emir Sarıgül aktif siyasetin içinde olmaya çalışan ilk siyasetçi çocuğu değil, sonuncu da olmayacak elbette ama. AK Parti’deki aile boyu siyaseti eleştirip, benzerini yapmak. Hele baba hala siyasetin tam da göbeğindeyken. Ne dersiniz, olur mu?"

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Emir Sarıgül Mustafa Sarıgül CHP
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