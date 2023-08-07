Yoksulluk, aile içi sorunlar çocukları zehirliyor... Bataklık büyüyor: Uyuşturucu kullanım yaşı 10'a kadar düştü!

Türkiye’de uyuşturucu kullanımı giderek yayılıyor. Alınan önlemler ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yapıldığı söylenen operasyonlar yetersiz kaldı.

ÇOCUKLARA UYUŞTURUCUDAN İŞLEM YAPILDI

Ankara’daki bir parkta önceki gün 13 yaşındaki çocuk cansız bedeni bulundu. İlk incelemelerde çocuğun çakmak gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Uyuşturucu kullanım yaşının düştüğü bilinirken TÜİK’in verilerine göre güvenlik birimlerine getirilen çocukların yüzde 4.5’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak gibi nedenlerle işlem yapıldı.

CHP’Lİ EMİR, RESMİ VERİLERDEN ŞÜPHELİ: UYUŞTURUCU KULLANIMI 10’LU YAŞLARA DÜŞTÜ

Cumhuriyet’e konuşan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “13 yaşında bir çocuğun çakmak gazı kokladığı için öldüğü iddiası bile resmi verilerin doğru olmadığını ortaya koyuyor. Elimizdeki veriler ülkemizdeki uyuşturucu kullanım yaşının 10’lu yaşlara düştüğünü gösteriyor” dedi.

YOKSULLUK, AİLE İÇİ SORUNLAR UYUŞTURUCUYA İTİYOR

Çocukların uyuşturucu kullanımının pençesine düşme ve diğer suçlara bulaşma riskinin giderek arttığını vurgulayan Emir, şunları söyledi:

“Kullanıma iten sebeplerin başında giderek artan yoksulluk, aile içi sorunlar, arkadaş ısrarı ve iktidarın uyuşturucuyla mücadeleyi bırakmış olması geliyor.”

Aile kurumunun ekonomik ve sosyal nedenlerle zayıflaması, okullardaki güvenlik sorunu ve uyuşturucu trafiğindeki artışı uyuşturucu kullanımını artırdığını belirten Emir, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunun güçlendirilmesi için göstermelik cüzi yardımların dışında hiçbir köklü proje üretememekte, Milli Eğitim Bakanlığı uyuşturucuyla mücadele alanında yeterince faaliyet göstermemekte, Adalet Bakanlığı ise çocuğa özgü bir adalet sistemini kurmamakta ve İçişleri Bakanlığı, sorumlu davranmamaktadır” ifadelerini kullandı.