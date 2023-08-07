Ülke şiddet sarmalında... Ekonomik kaygı, adalete güvensizlik, toplumsal gerginlik silah kullanımını arttırdı

Türkiye'de şiddet giderek artıyor. Umut Vakfı, 4 milyon ruhsatlı, yaklaşık 36 milyon da ruhsatsız silah bulunduğunu açıkladı. Uzmanlara göre ekonomik kaygılar, toplumsal gerginlik ve adalete güven duymama insanları şiddete yönlendiriyor.

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Ülke şiddet sarmalında... Ekonomik kaygı, adalete güvensizlik, toplumsal gerginlik silah kullanımını arttırdı

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisinde yaşanan vahşet, ülkenin içine düştüğü şiddet sarmalını yeniden görünür ve tartışılır hale getirdi. Şehir içindeki çete yapılanmalarının artması, cezasızlık kültürünün yerleşmesiyle birlikte ölümlü olayların sayısı giderek artıyor.

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UMUT VAKFI VERİLERİ: 2022’DE 2 BİN 278 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ekonomik kriz, siyasette kullanılan gergin dil, adalet kurumuna güvenin azalması ise toplumsal şiddeti körükleyen nedenler arasında gösteriliyor.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre; insanların rahat bir şekilde ruhsatsız silaha ulaşabilmesi ve artan bireysel silahlanma oranları da şiddet olaylarını artırıyor. Umut Vakfı’nın verilerine göre 2022’de medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü. Vakfın verilerine göre 4 milyon ruhsatlı silah var. Bunun 9 katı kadar da ruhsatsız silah olduğu düşünülüyor.

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EKONOMİK KAYGILAR ŞİDDETE YÖNELTİYOR, TÜRKİYE, DÜNYANIN EN MUTSUZ ÜLKELERİ SIRALAMASINDA İLK 10’DA

Uzmanlar, toplumda kaygı düzeyinin artmasıyla şiddete eğilimin çoğaldığını söyledi.

Psikolog Büşra Gökağaç, “Türkiye, dünyanın en mutsuz ülkeleri sıralamasında ilk 10’da. Mutsuzluğun ve toplumdaki gergin ortamın kişileri şiddete yönelttiğini yaşanan olaylar doğruluyor. Verilen cezaların caydırıcı olmayışı da bu eğilim üzerinde etkili” dedi.

Gergin geçen seçim sürecinin de toplumda olumsuz etkilere yol açtığını ifade eden Gökağaç, “Her yeni güne zam haberleriyle uyanıyoruz. Bu kaygı düzeyi arttıkça toplum da şiddete sürükleniyor” ifadelerini kullandı.

‘ADALETE GÜVEN SARSILDI’

Avukat Çağla Gül Bulut ise uzun süren yargılamaların ve adil olmayan sonuçların toplumun adalete olan güvenini sarstığını söyledi. Bulut, “Böyle bir ortamda insanlar, adalete sığınmaz kendi adaletlerini ne yazık ki kendileri sağlamaya çalışır. Türkiye’deki cezasızlık, 3-5 ay yatar çıkarım algısı, bireysel silahlanma, ülkedeki ekonomik buhran gibi unsurlar bir araya geldiğinde suç oranları artıyor” dedi.

SİLAH YAŞI 12’YE İNDİ

Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerine göre de 2018’de silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı 7 bin 630’ken, bu sayı 2021’de 16 bin 569’a yükseldi. 2018’de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken bu sayı 2021’de 9 bin 870’e çıktı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre ise 2022’de “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” kapsamında 3 bin 352 çocuk yargılandı. Silah ya da bıçak kullandığı, bulundurduğu ya da ticaretini yaptığı gerekçesiyle hakkında dosya açılan 3 bin 352 çocuktan 455’i 12-14, 2 bin 897’si de 15-17 yaş grubunda.

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