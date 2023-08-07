Dinlenmek de lüks oldu... Tüketici Birliği: Tatile gidemeyenlerin sayısı arttı, tatil hayale dönüşmüş durumda

AKP hükümetinin yıllara yayılan ekonomideki yanlış hamleleri sonucunda başlayan ekonomik kriz, vatandaşın alım gücünü yok etti. Ülkenin büyük çoğunluğu yoksulluk sınırı altında kalan maaşlarla yaşamaya çalışırken, tatile gidemeyecek durumda olanların sayısı yükseldi.

Tüketici Birliği Federasyonu, tüketicilerin tatil tercihlerine ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu tarafından yapılan "Gemliğe doğru" adlı araştırmaya göre, 2022 yılında tatile gidemeyecek durumda olan tüketicilerin oranı yüzde 60,90 iken, 2023 yılındaki araştırmada bu oran yüzde 61,18'e çıktı.

YURT DIŞINDA TATİL PLANLAYANLARIN ORANI YÜZDE 41'DEN YÜZDE 3'E DÜŞTÜ

DW Türkçe'de yer alan habere göre; tatil için yeterli bütçesi olmadığın belirten tüketicilerin oranı bu yıl yüzde 2 artarak yüzde 71,76'ya yükseldi. Bu oran 2022 yılında yüzde 69,70 olarak ölçülmüştü.

Bu yıl tatilini yurt dışında geçirmeyi planlayanların sayısı da azaldı. Geçen yıl yurt dışında tatil planlayanların oranı yüzde 41 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 3,13'e geriledi.

“TATİL VE DİNLENME, HER ÇALIŞAN İÇİN ANAYASAL BİR HAKTIR”

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu Başkanı Yunus Emre Bitmez, "Geçtiğimiz yıl tatile gidemeyenlerin sayısı, bu yıl daha da arttı" dedi. Elde edilen verilerin ülke ekonomisindeki olumsuzluğun etkisini gösterdiğini söyleyen Bitmez şöyle konuştu:

"Tüketiciler zorunlu gereksinimlerini karşılamak için çabalamakta, enflasyon ve kurdaki artış nedeniyle tatile çıkmak, çok sayıdaki tüketici için hayale dönüşmüş bulunmaktadır. Oysaki tatil ve dinlenme, her çalışan için Anayasal bir haktır. Anayasa'nın 50. maddesinde, 'dinlenmek, çalışanlar için haktır' düzenlemesi ile buna işaret edilmektedir. Milyonlarca yurttaşın Anayasal hakkını kullanamıyor olması, yaygın bir hak ihlâli niteliğindedir."

Tüketici Birliği Federasyonu geçen yıl da "Yaşasın tatil mi?” araştırmasıyla tüketicilerin tatil eğilimleriyle ilgili bir araştırma yapmıştı.