Can Atalay düğümü adli tatilden sonra çözülecek: 'AYM kaynakları 'yüksek olasılıklı' görüyor'

Hukuk tarihine bir skandal olarak adını yazdıran Gezi davasında 18 yıl hapse çarptırılan, 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen halen serbest bırakılmayan Can Atalay'ın tahliye talebi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti. Ret kararına itiraz Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne yapılmıştı. Bu itiraz ise, oy çokluğuyla kabul edilmemişti.

Milletvekili seçilmesinin üzerinden 88 gün geçen Atalay, hala İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyor. Mazbatasını avukatları aracılığıyla alan Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) danışman kadrosunun ataması da yapıldı.

AYM'YE BAŞVURDU

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre tahliye talebi anayasanın 14. maddesi gerekçe gösterilerek Yargıtay'daki iki ceza dairesi tarafından da reddedilen Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Atalay, yüksek mahkemeye yaptığı başvuruda, adil yargılanma hakkının; seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

Atalay'ın başvurusunda, anayasanın 36. ve 13. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki 'adil yargılanma hakkının' ihlal edildiği, dolayısıyla Sözleşme'nin 17. maddesinin de ihlal edildiği belirtildi. Başvuruda, anayasanın 67. maddesindeki 'seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının' ihlal edildiğine de vurgu yapıldı.

AYM KAYNAKLARI: ADLİ TATİLDEN SONRA DOSYA DEĞERLENDİRİLECEK

Gazete Duvar'ın edindiği bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin adli tatilin sona ermesinin ardından başvuruyu değerlendirmeye alıp karar vermesi bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi, 27. dönemde Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Leyla Güven ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği kararlarda, anayasanın 14. maddesiyle ilgili 'Anayasanın 14. maddesindeki durumlar' ibaresi kapsamındaki suçların neler olduğunu açıkça belirlememiş, kanun koyucu da söz konusu suçları belirleyen bir kanuni düzenleme yapma yoluna gitmemiştir" değerlendirmesi yapmıştı.

Yüksek mahkemenin, adli tatilden sonra Can Atalay için de benzer bir karar vermesi ve tahliye yolunu açması bekleniyor. AYM kaynakları, Atalay'ın yaptığı hak ihlali başvurusunun kabulünü 'yüksek olasılıklı' görüyor.