Celal Şengör, tüm detaylarıyla İstanbul'un büyük depremden sonra ne hale geleceğini anlattı: 'Kenti ağır bir koku saracak'

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, bilim insanlarının yıllardır uyardığı, büyüklüğünün 7 ila 7.5 arasında olması beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili olarak gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.

Çanakkale civarlarına taşınmayı düşündüklerini dile getiren Şengör, Altaylı'nın "Senin ev sağlam. Biliyorum. Bulunduğu zemin sağlam, biliyorum. Niye taşınıyorsun?" şeklindeki sorusuna "Çünkü depremden sonra İstanbul'un ne hale geleceğini biliyorum" yanıtını verdi; ardından şunları kaydetti:

'SOKAKLARA GİRİLEMEYECEK'

"Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak.

'YANGINLARA MÜDAHALE EDİLEMEYECEK'

Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek.

'YARDIM EKİPLERİ KENTE GİREMEYECEK'

Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60'ı İstanbul'dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul'a zaten çok ez ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek.

'KENTİ AĞIR BİR KOKU SARACAK'

Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacak ve bir süre kullanılamaz olacak. Zaten o havalimanını kente bağlayan yolların ne olacağını da bilmiyoruz. Atatürk Havalimanı ise en iyi pisti kırıldığı için ancak yarım hizmet verebilecek.

Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek."

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