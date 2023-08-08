CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidilmeli

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, partisindeki 'değişim' tartışmalarıyla ilgili olarak "Genel başkan değiştirmek bir şeyi değiştirmez. Yerel seçimlere sayın Genel Başkanımızla gidilmesi kanaatindeyiz" dedi.

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CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: Yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidilmeli

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışması sürüyor.

Konuyla ilgili son mesajlar, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'dan geldi. Akıllı, katıldığı canlı yayında "Genel başkan değiştirmek bir şeyi değiştirmez. Yerel seçimlere Sayın Genel Başkanımızla gidilmesi kanaatindeyiz" diye konuştu.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Talepler haksız değil. Biz bunu il başkanları toplantısında da konuştuk. Bir değişim, dönüşüm, yenilenme talebi, adına ne derseniz deyin. Sadece şu var. Oradaki talep genel başkan değişikliğiyle sınırlı. Biz bununla bir problem çözebileceğimiz kanaatinde değiliz. Partinin meselesi genel başkan meselesi değildir. Çözmemiz gereken başka şeyler var. Bunların konuşulması lazım. Bunlar olmadan sadece ‘Genel Başkan değişsin.’ O gitti, bu geldi sanki iş bitti. Yok böyle bir şey. Buna karşıyız.

Elbette bu sorunları çözmeliyiz. Parti içi demokrasiyi geliştirmeliyiz. Parti örgütlerini güçlendirmeliyiz. Çok yapılacak şey var. Bunlar yapılmadan sadece kişiyi değiştirerek bir şey çözemezsiniz. CHP, sadece bir lider partisi değildir. Elbette genel başkan, en önemli belirleyicidir. Diğer partiler kadar olmasa da CHP’de de böyledir. Ama dediğim gibi partinin yapısal problemlerinin çözülmesi lazım.

Genel Başkan kendisi de söylüyor, kazık çakmak niyetinde olmadığını. Ama biz yerel seçimlere sayın Genel Başkanımız ile gidilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ondan sonra partinin kendi iç dinamikleri içerisinde partinin ihtiyacı olan değişimler, dönüşümler adı neyse bunlar olacaktır."

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