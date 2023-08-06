Kulis: Kılıçdaroğlu'nun 'tabanı heyecanlandıracak' açıklamasının ayrıntıları belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tabanı heyecanlandıracağı' söylenen açıklamasının tüzükle ilgili olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kulis: Kılıçdaroğlu'nun 'tabanı heyecanlandıracak' açıklamasının ayrıntıları belli oldu

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 'değişim' tartışmalarının başladığı CHP'de yeni bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'önümüzdeki günlerde 'en demokratik tüzük' olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrimsel nitelikte' olacak bir açıklama yapmaya hazırlandığı iddiaları gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez'in parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre söz konusu açıklamanın 'tüzük değişimine' ilişkin olacağı öğrenildi. Genel merkezin, aylardır 'tüzük değişim çalışmasını' sürdürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 'Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim' diyen Kılıçdaroğlu, 'demokratik ve katılımcı bir tüzük değişimi' iddiasıyla kurultayda delegelerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Parti içi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere 'değişim kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden olmalı. Bu yüzden tüzüğün değiştirilmesi asıl değişim olacaktır' yanıtını vererek 'değişim tartışmasını sonlandırmayı amaçladığı' konuşuluyor.

PM SAYISI ARTACAK

Tüzük değişimi kapsamında, muhalefetin dile getirdiği 'belediye ve ilçe başkanları ile milletvekili adaylarının önseçimle belirlenmesi ve dönem sınırlaması getirilmesi' maddesinin yer aldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra kurmaylar, 'genel başkan adaylarının üyelerin seçimiyle belirlenmesi, delegelerin seçimiyle kazanmasını' sağlayacak düzenlemenin de gündemde olduğunu söyledi. Ayrıca 'görevden alınmaları zorlaştıracak ve itirazları kolaylaştıracak' bir düzenlemenin de yapılması bekleniyor.

Öte yandan '60 kişilik parti meclisinin (PM) 80 ya da 100 kişiye çıkarılması' ve 'PM'de mesleki temsiliyetin sağlanmasını' içeren bir değişimin de hedeflendiği iddia edilirken 'Merkez yönetim kurulu üyelerinin (MYK) PM'de yapılacak bir seçimle belirlenmesinin' de düşünüldüğü kulislerde konuşuluyor.

CHP’nin üst düzey yöneticisi aktardı: 'Kılıçdaroğlu tabanı heyecanlandıran bir açıklama yapacak'CHP’nin üst düzey yöneticisi aktardı: 'Kılıçdaroğlu tabanı heyecanlandıran bir açıklama yapacak'Siyaset

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Son Güncelleme:
Program değişikliği için harekete geçildi; CHP'den üyelere 5 soru Program değişikliği için harekete geçildi
Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti Beklenmedik gelişme. Dünyaca ünlü alışveriş devi iflas etti
Büyük sansür başladı... TELE1’in ekranı karartıldı: Sakın umudunuzu yitirmeyin Büyük sansür başladı
A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar... A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar...
ÇOK OKUNANLAR
Diziler arasında uçurum var: Oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı Oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı
Fatih Altaylı'dan sert tepki: Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek 'Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek'
İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi: Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi
Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı En kalpsiz 5 burç açıklandı
Erken emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor: Dikkat edin Erken emekli olmak isteyenleri ilgilendiriyor