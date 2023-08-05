CHP’nin üst düzey yöneticisi aktardı: 'Kılıçdaroğlu tabanı heyecanlandıran bir açıklama yapacak'

tv100'de ekrana gelen Özgür İfade programında Cansu Canan Özgen, CHP’nin üst düzey yöneticisinden gelen özel açıklamaları izleyici ile paylaştı.

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CHP’nin üst düzey yöneticisi aktardı: 'Kılıçdaroğlu tabanı heyecanlandıran bir açıklama yapacak'

tv100 ekranlarında yayımlanan Özgür İfade'de gazeteci Cansu Canan Özgen dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. CHP’nin üst düzey yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi anlatan Özgen, o ismin söylediklerini izleyiciyle paylaştı.

Özgen'in aktardığına göre CHP'li üst düzey isim şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.

Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek."

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