Büyük sansür başladı... TELE1’in ekranı karartıldı: Sakın umudunuzu yitirmeyin

RTÜK'ün son hamlesiyle Tele 1 ekranları karartıldı. Kanalın açıklamasında "Biz biliyoruz ki yoksulluğu, yolsuzluğu, israfı, doğanın yok edilmesini, adam kayırmayı, liyakatsizliği, tarikat ve cemaatlerin devleti nasıl ele geçirdiğini haber yapmasak ceza da almazdık" denildi.

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Büyük sansür başladı... TELE1’in ekranı karartıldı: Sakın umudunuzu yitirmeyin

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın canlı yayındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından başlayan kanala yönelik baskı fırtınası sonucunda; TELE 1’in ekranları karardı!

RTÜK’ün verdiği ceza nedeniyle TELE 1, 7 günlüğüne karartıldı.

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EKRAN KARARMADAN ÖNCE KANAL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Kanal yönetimi ekranı kararmadan önce yayınladığı açıklamada, "Biz biliyoruz ki yoksulluğu, yolsuzluğu, israfı, doğanın yok edilmesini, adam kayırmayı, liyakatsizliği, tarikat ve cemaatlerin devleti nasıl ele geçirdiğini, çocuklarımızın nasıl bir tehdit altında olduğunu, emeğiyle geçinenler sefalet ücretlerine mahkum edilirken, yandaş işadamlarına milyar dolarlık ihaleler akıtıldığını haber yapmasak ceza da almazdık" dedi.

Büyük sansür başladı... TELE1’in ekranı karartıldı: Sakın umudunuzu yitirmeyin - Resim : 2

TELE1'in kararmadan önceki açıklaması şöyle:

"Gerçekleri savunduğu, cesur yayıncılık yaptığı için siyasi iktidarın hedef aldığı TELE1 Televizyonu’na iktidarın sopası haline gelen RTÜK tarafından basın tarihine kara bir leke olarak geçecek 7 günlük ekran karartması cezası verildi.

Biz biliyoruz ki yoksulluğu, yolsuzluğu, israfı, doğanın yok edilmesini, adam kayırmayı, liyakatsizliği, tarikat ve cemaatlerin devleti nasıl ele geçirdiğini, çocuklarımızın nasıl bir tehdit altında olduğunu, emeğiyle geçinenler sefalet ücretlerine mahkum edilirken, yandaş işadamlarına milyar dolarlık ihaleler akıtıldığını haber yapmasak ceza da almazdık.

Ancak gazetecinin ilk görevi gerçeğe ve toplumun bilgiye erişim hakkına uymaktır.

Basın ve yayın özgürlüğü en temel insan haklarından biridir.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda özgür ve bağımsız gazetecilik yapmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz. Bu bedeli göze alarak yola çıkan Tele1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ haksız ve hukuksuz biçimde tutuklandı. Tele1 ekranını 7 gün kapatanların nihai amacı iktidarın eleştirilemediği tamamen yandaş bir medya düzeni kurmaktır.

Milyonlarca liralık para cezalarına, her fırsatta program durdurma, yetmeyince ekran karartmalara rağmen, baskılara göğüs geren, gerçeklerin peşinde koşmaktan vazgeçmeyen, bağımsız yayıncılık ilkelerini inatla savunan TELE1 televizyonu, hiç kuşkunuz olmasın bundan sonra da; rantçıların, talancıların, vurguncuların kabusu olmaya devam edecek, hukuksuzluklara karşı direnişiyle, basın tarihinde onurlu gazeteciliğin seçkin bir örneği olarak yoluna devam edecektir.

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’yi karanlık bir geleceğe sürüklemek isteyenlere karşı, çağının çağdaşı olacak bir Türkiye mücadelemiz tüm engellemelere rağmen kesintisiz sürecektir.

TELE1 Türkiye’nin yolunu aydınlatmaya elbette devam edecek…"

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NE OLMUŞTU?

RTÜK, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle TELE1 6 Haziran’da yedi gün yayın, beş kez de program durdurma ile iki kez önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

18 Temmuz itibarıyla 7 gün süreyle karartılacak olan TELE1, RTÜK’ün kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme başvurumuzu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdururken, RTÜK’e de 30 günlük savunma süresi tanımıştı.

RTÜK yürütmeyi durdurma kararı için Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. Mahkeme itirazı kabul ederek daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Bu karar TELE1’e tebliğ edildi. Tebliğin ardından TELE1’in ekranları karardı.

TELE1 karatılmadan hemen önce Fikir Kulübü programına konuk olan Hakan Aygün, "Gönlünüzü rahat tutun bir kapı kapanır bir kapı açılır ama 12 Ağustos saat 24.00’te buradan yine TELE1 sizlerle olacak sakın umudunuzu yitirmeyin” dedi.

Ardından TELE1 ekranı, kendi açıklamalarının ardından RTÜK kararı verilerek karartıldı.

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